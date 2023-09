Misteriosi incantesimi al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 30 settembre 2023). Strane presenze s’aggirano nei pressi deldi, forse perché gira voce che il 4 novembre si terrà lo spettacolo “Femmene e– Storia di Jana strega pe’ pregiudizi”. L’universo femminile è al centro dell’evento, per delineare quella emarginazione che la donna ha sempre subìto in un mondo governato dagli uomini. Lo spettacolo si sviluppa su tre percorsi: narrativo, commedia/dramma e danze coreografiche, dove la leggendaria strega è raccontata con aneddoti e storielle, di come la superstizione e le credenze popolari alimentavano l’esistenza della Janara nella quotidianità di una famiglia comune degli anni settanta nella provincia ...