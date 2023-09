Milo Infante perché chiede riduzione Ore 14? Non c' entra flop Balivo Rai1

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 30 settembre 2023) Emergono nuovi dettagli su Ore 14 disu Rai2. Nonostante gli ascolti tv in costante crescita, che sta dando filo da torcere anche a La Volta Buona su, il conduttore ha chiesto una. Ebbene sì, è stato proprio il giornalista a proporre unadella sua trasmissione a causa della mancanza di personale che renderebbe sempre più difficoltosa la realizzazione del talk. Attualmente la redazione sarebbe dimezzata, con quattro collaboratori al lavoro sulla trasmissione al posto degli otto che la componevano prima. Come è possibile che un'azienda come la Rai, dotata di migliaia di dipendenti, non riesca a fornire il numero adatto di collaboratori, tanto da spingere un presentatore are un accorciamento della propria trasmissione? Il portale Davidemaggio ...