Milano | si apre una voragine in zona Bande Nere | auto inghiottita e zona allagata I vigili del fuoco al lavoro video

(Di sabato 30 settembre 2023) Unasi è aperta in piazza Bettini, in, anella mattinata di sabato. Un’vi è finita dentro e l’interasi è. In corso l’intervento deidel. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,38% a 28.273 punti. . 26 settembre 2023

La Borsa di Milano apre in cauto rialzo con il Ftse Mib in crescita dello 0,10% a 28.041 punti. Sul listino si porta subito in evidenza Mps che ...

...30 con: Federica Zille e Dario Marcolin La settima giornata di campionato sicon i campioni d'... Nell'ultimo incrocio ai rossoneri s'imposero per 2 - 0 grazie a Bennacer e al "coast to ...... manuove prospettive per l'intero mercato. Questi sviluppi indicano un crescente interesse ... via Palestro 2 -Iscriviti all'evento

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,52% Agenzia ANSA

Polestar apre il suo primo Space a Milano Motor1 Italia

Zafferano, il brand veneziano con headquarter a Quinto di Treviso, si appresta a inaugurare a New York, al 121 di Varick Street, il suo primo store negli Stati Uniti, il terzo dopo quello trevigiano e ...Un operaio ha ricaricato la batteria del suo motorino nella ditta dove lavorava, usando la corrente della rete aziendale, e nei suoi confronti è scattato un licenziamento per "furto e insubordinazione ...