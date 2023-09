Milano | guasto a una tubatura | auto inghiottita dalla voragine in piazza

guasto in stazione a Milano Cadorna , ci sono ritardi su diverse linee di Treno rd. Un Treno in manovra si è guastato nell’area della stazione Milano ...

Guasto in stazione a Milano Cadorna , ci sono ritardi su diverse linee di Trenord . Un treno in manovra si è guastato nell’area della stazione Milano ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Sono ripresi gli imbarchi all' Aeroporto di Milano Linate , dopo un guasto che ha richiesto lo spegnimento del ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Disagi pesanti per i passeggeri in partenza e in arrivo a Linate, Milano, nella serata di mercoledì 6 settembre. ...