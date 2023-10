Milano | con Atm non ti attacchi al tram | 45 minuti alla fermata di Corso Porta Vittoria per un mezzo “in arrivo” che non arriverà mai

(Di sabato 30 settembre 2023), una sera come le altre. Avete una cena di lavoro e per raggiungere il luogo dell’appuntamento vi affidate aidi Atm. Poveri illusi. Sono le 20 e le palette elettroniche delladi, di fronte ad A2a, dicono che tutti i mezzi sono regolarmente in, con un’

Alla pari del Napoli, ma ormai a -4 da Milano . La cosa positiva per la Juve ntus a Bergamo è avere tenuto alle spalle, non senza fatica,...

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO FÒREMA - Nata a Padova nel 1983 in seno all'Associazione degli Industrialil'obiettivo di formare i propri associati, dal 2012 ha iniziato a concentrarsi nella ...Quando si parla di taxi , il caso della Lombardia è particolarmente interessante. E non solo per via di, la città italianala più alta incidenza di auto bianche rispetto agli abitanti. Un tema, che riguarda appunto il capoluogo, è la richiesta della giunta comunale di aumentare di mille ...

Area B e Area C Milano: dal 2 ottobre le nuove regole La Gazzetta dello Sport

L'Olimpia Milano suda all'esordio con Treviso, vittoria in volata 86-80 Eurosport IT

Con specialisti capaci di ascoltarli e guidarli a scoprire ... chi vede da vicino una Polestar e la prova su strada non può non apprezzarla”. L’apertura dello space a Milano è stata l’occasione per ...Ettore Messina ha speso parole importanti su Ismael Kamagate. Il lungo francese ha fatto l'esordio nel nostro campionato ieri contro Treviso, realizzando 5 punti in 5 minuti con 2/2 al tiro e 1/1 ...