Milan | Pioli | “Musah? Ha caratteristiche di inserimento e tanta gamba”

Stefano Pioli , tecnico del Milan , è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Lazio: "L'avevamo preparata...

Tanti auguri a Giroud, anche se non è lui a firmare i gol del successo nel giorno in cui compie 37 anni. E tanti complimenti al Milan ...

Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di Milan-Lazio gara della settima giornata della Serie A 2023-2024

Le parole di Stefano Pioli , tecnico del Milan , dopo la vittoria dei rossoneri a San Siro contro la Lazio per 2-0 Stefano Pioli ha parlato ai ...

Le parole di Noah Okafor, attaccante del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri nella partita contro la Lazio Noah Okafor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro la Lazio. Di seguito le sue parole. "Sono un tifoso del, sono contento di essere qui. Lavoro tanto e sono molto felice per il ..., le parole sull'attacco e sulla Juve Capitolo attaccanti . " Okafor titolare a Dortmund Bene così, più dubbi ho e meglio è. Con Giroud è tutto ok, oggi era solo arrabbiato perchè non ha ...

Caressa: "Milan, così Pioli avrà tutti al top. Ce l'ha spiegato lui!" Radio Rossonera

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Lazio.E da luglio non c’è solo il “Theao”, l’asse mancino con Theo e Rafael. Stavolta il Milan sfonda anche a destra. A Pioli hanno rimproverato a lungo di non aver mai sacrificato l’equilibrio dato da ...