Milan | Pioli | 'Adli sta diventando un titolare Juve? Spero non vinca ma è matematico abbia un vantaggio'

I gol di Pulisic ed Okafor nel corso della ripresa permettono al Milan di battere la Lazio nella prima sfida di cartello della settima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri di Pioli s'impongono 2 - 0 proprio grazie al terzo sigillo in campionato del...

Neanche il tempo di vincere 2-0 contro la Lazio che per il Milan è già tempo di pensare al turno di Champions League di mercoledì, a Dortmund in casa del Borussia: "Non una gara decisiva, ma sarà ...Servono 60’ alla squadra di Pioli per tenere la vetta della classifica, esser lì in solitaria almeno fino al termine della gara tra Salernitana e Inter. Milan-Lazio finisce 2-0, sblocca Pulisic, poi ...