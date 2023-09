Milan | Leao titolare e insegue Gullit

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Rafaeldopo la panchina contro il Cagliari è pronto a tornarecontro la Lazio: è lui la garanzia per ile intantoRafaeldopo la panchina contro il Cagliari è pronto a tornarecontro la Lazio: è lui la garanzia per ile intanto. Stefano Pioli torna a puntare sul portoghese dal 1? e intanto i numeri parlano chiaro per l’esterno: il classe 2000 è a quota 46 gol coi rossoneri e vuole superare l’olandese a 56 nella classifica dei bomber storici. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.