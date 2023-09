Milan-Lazio | Pioli | “Partita difficile ma vinta con ampio merito”

Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di Milan-Lazio gara della settima giornata della Serie A 2023-2024

Tre indizi fanno una prova: il Milan è lì dove merita di essere e dopo l'1 - 0 al Verona e l'1 - 3 di Cagliari, piega anche la Lazio con due gol. Per ...

I rossoneri confermano il primato in classifica, biancocelesti in crisi di risultati MilanO - Il Milan batte la Lazio per 2-0 grazie alle reti di ...