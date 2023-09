Milan-Lazio LIVE 0-0 | grande occasione biancoceleste | esterno della rete

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) A San Siro, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio a San Siro 5? Prima fase di studio del match 9? Rischio per la: retropassaggio sballato di Rovella che per poco non beffa Provedel. Palla in calcio d’angolo 13?per la. Si apre la difesa del, Felipe Anderson si infila nello spazio ma il suo sinistro coglie l’...