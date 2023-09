MIlan - Lazio | le pagelle della squadra di Pioli | Pulisic e Leao su tutti

(Di sabato 30 settembre 2023) Maignan 6.5 - La prestazione offensivaè davvero poca cosa e il portiere francese, al rientro dopo aver saltato due gare, è solo ordinaria amministrazione. Si becca un giallo evitabile per ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio, Sarri : ...

Sarri , allenatore biancoceleste, ha parlato in conferenza nel post partita di Milan-Lazio . Ecco le sue dichiarazioni sulla partita

Una vittoria di grande personalità quella del Milan di Pioli che supera la Lazio con due reti nella ripresa firmate da Pulisic e Okafor . Per i ...

Una vittoria di grande personalità quella del Milan di Pioli che supera la Lazio con due reti nella ripresa firmate da Pulisic e Okafor. Per i biancocelesti l'amarezza del Var che ha tolto proprio nel finale un gol capolavoro a Pedro.

Il Milan ha vinto 2-0 contro la Lazio nel big match della settima giornata di campionato riprendendosi la vetta della classifica solitaria a 18 punti (in attesa dell'Inter). Sesto successo in sette gi ...Milan-Lazio, Theo Hernandez decisivo nell'ultimo precedente a San Siro.