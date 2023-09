Milan-Lazio | attacco senza senso ai napoletani | coro da non credere

(Di sabato 30 settembre 2023)offensivo nei confronti deidurante lo svolgimento della gara di: l’della tifoseria rossonera La settima giornata di Serie A è cominciata con il largo successo del Napoli, il secondo consecutivo in campionato, 0-4 ai danni del Lecce. Tre dei quattro gol della partita sono stati messi a segno nel secondo tempo e tutti sono stati siglati da calciatori subentrati dalla panchina (Osimhen, Gaetano e Politano). Ad aprire le danze invece il colpo di testa di Ostigard al minuto 16. Una prova più che positiva per il Napoli anche dal punto di vista del gioco, che scaccia quasi definitivamente i fantasmi di inizio stagione. Subito dopo la gara dello Stadio Via del mare di Lecce è andato in scena il big match di giornata, assieme ad Atalanta-Juventus. A San Siro si sta giocando ...

Al minuto 69' esce Adli per Pobega . standing ovation di tutto San Siro per il centrocampista del Milan. Grande partita del rossonero

Vittoria del Milan a San Siro per 2-0 contro una Lazio che pensa solo a difendere, e lo fa anche male. Una sconfitta che pesa per la formazione di ...

Leao cambia marcia e trova spazio sulla fascia sinistra, il cross è un assist al bacio per Pulisic che da una decina di metri, al volo, fa centro: 1 - 0 per il. Laprova a reagire ma non ...19.58 Anticipo Serie A,2 - 0 Ilsupera lae si conferma in vetta alla classifica. Intensità alta, non il ritmo. Poche vere occasioni nel I tempo. I rossoneri ne hanno una clamorosa sul sipario: ...

Pagelle Milan-Lazio: i voti ai protagonisti del match di Serie A Calcio News 24

I gol di Pulisic ed Okafor nel corso della ripresa permettono al Milan di battere la Lazio nella prima sfida di cartello della settima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri di Pioli s’impongono ...Ko della Lazio a San Siro contro il Milan nel match numero 25 dei biancocelesti con Davide Massa. Il bilancio con il fischietto della sezione di Imperia si aggiorna così a 11 vittorie, 5 pareggi e 9 ...