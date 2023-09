Milan-Lazio | Adli esce per Pobega | standing ovation di San Siro

Milan O - Si riferma la Lazio . Il Milan vince a San Siro per 2 - 0 con i gol di Pulisic e Okafor. I biancocelesti non riescono a dare continuità alla ...

Leao cambia marcia e trova spazio sulla fascia sinistra, il cross è un assist al bacio per Pulisic che da una decina di metri, al volo, fa centro: 1 - 0 per il. Laprova a reagire ma non ...19.58 Anticipo Serie A,2 - 0 Ilsupera lae si conferma in vetta alla classifica. Intensità alta, non il ritmo. Poche vere occasioni nel I tempo. I rossoneri ne hanno una clamorosa sul sipario: ...

Pagelle Milan-Lazio: i voti ai protagonisti del match di Serie A Calcio News 24

Ko della Lazio a San Siro contro il Milan nel match numero 25 dei biancocelesti con Davide Massa. Il bilancio con il fischietto della sezione di Imperia si aggiorna così a 11 vittorie, 5 pareggi e 9 ...MIL-LAZ (1-0): Pulisic fa esplodere San Siro, rossoneri in vantaggio! GGOOOOLL DEL MILAN! Captain America Christian Pulisic fa impazzire San Siro! Ottima azione dei rossoneri in verticale a partire da ...