Milan-Lazio 2-0 | Okafor ancora a segno | assist di Leao

Milan O - Si riferma la Lazio . Il Milan vince a San Siro per 2 - 0 con i gol di Pulisic e Okafor. I biancocelesti non riescono a dare continuità alla ...

Al minuto 69' esce Adli per Pobega . standing ovation di tutto San Siro per il centrocampista del Milan. Grande partita del rossonero

Leao cambia marcia e trova spazio sulla fascia sinistra, il cross è un assist al bacio per Pulisic che da una decina di metri, al volo, fa centro: 1 - 0 per il. Laprova a reagire ma non ...19.58 Anticipo Serie A,2 - 0 Ilsupera lae si conferma in vetta alla classifica. Intensità alta, non il ritmo. Poche vere occasioni nel I tempo. I rossoneri ne hanno una clamorosa sul sipario: ...

Pagelle Milan-Lazio: i voti ai protagonisti del match di Serie A Calcio News 24

Nel secondo tempo non può nulla nel gol del Milan ma salva almeno un altro paio di reti con interventi prodigiosi evitando alla Lazio un risultato che sarebbe stato sinceramente troppo severo. VOTO: 7 ...Questa partita è stata l'esatto opposto dell'ultimo match contro il Torino. Ad un ottimo primo tempo è seguita una pessima seconda metà di gioco. Che peccato. Poteva essere la partita della svolta ma ...