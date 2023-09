Milan | due gol facili e Lazio inerme | sconfitta a San Siro per Sarri

(Di sabato 30 settembre 2023) Vittoria dela Sanper 2-0 contro unache pensa solo a difendere, e lo fa anche male. Unache pesa per la formazione di MaurizioA SAN– Lacade in trasferta contro il, dopo un primo tempo equilibrato e con una sola occasione, quella nei piedi di Tijjani Reijnders. Nel secondo tempo i rossoneri escono fuori la testa e così al 60? Leao mette in mezzo un pallone preciso per Christian Pulisic che al centro dell’area è lasciato solo dalla difesa biancoceleste e sigla il vantaggio. All’88’ la rete di Okafor chiude definitivamente i conti dopo un’altra azione personale di Rafael Leao che si libera di tutta la difesa dellae passa facile la palla nei piedi ...

Il morale è tornato alto in casa Milan dopo i due successi consecutivi in campionato che hanno proiettato la squadra in vetta alla classifica...

Mauro Tassotti , ex difensore di Milan e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match che si terrà alle 18:00 a San Siro

Dopo essere stato in visita a Milan ello e allo stadio di San Siro in occasione della gara contro il Newcastle di Champions League, anche oggi...

