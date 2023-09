Milan batte Lazio 2-0 | Pulisic e Okafor in gol

(Di sabato 30 settembre 2023) I rossoneri confermano il primato in classifica, biancocelesti in crisi di risultatiO - Illaper 2-0 grazie alle reti diconfermando il primo posto e lasciando i biancocelesti a leccarsi le ferite di un avvio di stagione disastroso. Sarri deve rinunciare a I

... che regalano momentaneamente alla vetta solitaria della classifica a 18 punti , in attesa del match tra Salernitana ed Inter. Quarto ko invece per gli uomini di Sarri, costretti a restar ...Illa Lazio per 2 - 0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023 - 2024. A decidere la partita, i gol di Pulisic al 60' e Okafor all'88'. Ilsale a 18 punti e ...

Serie A: Milan batte Lazio 2-0 CRONACA e FOTO - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Milan batte la Lazio 2-0, a segno Pulisic e Okafor AGI - Agenzia Italia

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan batte la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Okafor confermando il primo posto e lasciando i biancocelesti a leccarsi le ferite di un avvio di stagione disastroso ...Il Milan batte la Lazio 2-0. Il Napoli espugna Lecce. Mourinho: "Il problema non sono io". Allegri invita tutti a volare bassi ROMA – La Lazio cade sotto i colpi di un Milan cinico e spietato e ...