Migranti | tribunale di Catania ne libera 4 dal centro di Pozzallo | Trattenimento illegittimo | Viminale fa ricorso

Ad essere messo in discussione è il trattenimento dei richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti Paesi sicuri, che sono in attesa dell'esito della ...

Il decreto del governo che permette di trattenere i richiedenti asilo che provengono dai cosiddetti Paesi sicuri in attesa dell’esito della ...

Il giudice di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento per tre migranti del centro di Pozzallo. Per un quarto il provvedimento ...