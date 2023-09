Migranti | tribunale di Catania | “Illegittimo il decreto del governo” Tre tunisini rimessi in libertà a Pozzallo

Leggi su firenzepost

(Di sabato 30 settembre 2023) Ad essere messo in discussione è il trattenimento dei richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti Paesi sicuri, che sono in attesa dell'esito della procedura di frontiera accelerata, e la relativa cauzione di cinquemila euro per rimanere in: secondo il giudice è illegittima e confligge con la normativa dell'Unione europea, oltre a non essere in linea con i principi costituzionali L'articolo proviene da Firenze Post.