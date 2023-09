Migranti | tribunale Catania | “Decreto governo illegittimo” Kelani FDI a Notizie com | “Provvedimenti disancorati da quadro normativo”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) “La mia nota è stata già piuttosto esplicativa…Comunque ho avuto modo di leggere i. Li trovorispetto al”. Lo ribadisce in esclusiva a.com Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento immigrazione del partito, a proposito della decisione deldi, che ha accolto il ricorso di un migrante sbarcato aa Lampedusa e poi portato al centro di Pozzallo Sentenza destinata a far discutere, a dividere, a rendere ancora più teso il dibattito sui. Cosa è successo? , foto AnsaE’ accaduto che secondo quanto ha riferito l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione ildi“non ha convalidato il ...