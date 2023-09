Migranti | più di 2 500 migranti sono morti o dispersi nel Mediterraneo quest’anno

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 30 settembre 2023) Il numero dio scomparsi nel tentativo di attraversare ilcontinua ad aumentare. In occasione di una riunione del Consiglio di Sicurezza a New York dedicata alla crisi deinell’area, Ruven Menikdiwela, direttore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha messo in guardia sulla situazione. “Al 24 settembre, più