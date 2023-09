Migranti minorenni | cadono le bugie del Pd sull' accoglienza

(Di sabato 30 settembre 2023) Dove vanno gli immigrati che entrano nel sistema diitaliano? La risposta è interessante soprattutto per gli «msna», i minori stranieri non accompagnati. O meglio: i presunti minori, visto che il governo è stato costretto a cambiare le regole per l'identificazione proprio perché in troppi dichiaravano di avere meno di 18 anni, e dunque di meritare protezione ed assistenza particolari, pur avendo compiuto da un pezzo quell'età. Capire come stanno le cose interessa innanzitutto per ragioni economiche, visto che le leggi, inclusa quella voluta dalla pd Sandra Zampa nel 2017, hanno caricato il costo del mantenimento di questi stranierie casse dei Comuni. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, la cui amministrazione ne ospita più di 250, quantifica la somma necessaria per ognuno di loro tra i 100 e i 120 euro al giorno. Altri sindaci ...

governo al lavoro per cambiare l'attuale legge difesa dalla sinistra. In arrivo criteri più stringenti per arginare il fenomeno dei migranti falsi ...

... come quelle delle navi delle Ong tedesche che trasportano inei porti italiani, non ... il 60% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, quando circa 7.200non accompagnati o ...Il provvedimento inserisce tutte le donne, non solo quelle in stato di gravidanza, tra le persone vulnerabili NUOVO DECRETOStretta sulle espulsioni , controlli sui, presidi nelle ...

Migranti, basta coi finti minorenni La Verità

Decreto migranti: minori, controlli e raggi X per verificare l’età. E sarà espulso chi mente Corriere della Sera

Palermo, 29 set. (Adnkronos) - Altri quattro sbarchi sull'isola di Lampedusa, in poche ore di distanza. Sono sette in tutto gli sbarchi di migranti oggi a Lampedusa. Nel primo sono arrivati in otto, t ...I sindacati sottolineano anche i numerosi i casi di minori non accompagnati, spesso respinti dalla Francia e trovati sul nostro territorio nazionale e la condizione di molti migranti costretti a ...