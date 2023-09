Migranti | Meloni sfida Berlino | “No solidarietà coi confini degli altri” E poi | “Non ci sarà un governo tecnico”

(Di sabato 30 settembre 2023) Scatena due controffensive, Giorgia, dal vertice "Med9" di Malta. La prima è unaalle Germania che finanzia le ong e non vuoledall'Italia: "No, non si facoi". La seconda è sul fronte interno, a quei "soliti noti" che starebbero aspettando a gloria il suo fallimento e l'ennesimo, temibilissimo,. "Non cadrò e se dovesse succedere sarebbe solo per colpa nostra, su cose concrete e non sulle polemiche inventate ad arte" L'articolo proviene da Firenze Post.

Leggi Anche Migranti , Unicef: 11.600 minori soli sbarcati in Italia, +60% - 'Mediterraneo cimitero per bambini, +200% i morti in mare' Leggi Anche ...

Laha detto che le sembra che ci sia la volontà di affrontare la questione "con serietà, con ...potrebbe presentare un emendamento che prevede che la responsabilità dell'accoglienza dei...... certa che continuerà a dare il massimo per Italia' Sul caso è intervenuta anche la premier: ...tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Ipa/LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Politica,...

Meloni, sui migranti soluzioni strutturali. Macron all'ANSA: 'Trovato un approccio comune' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Migranti, Macron: «Con Meloni incontro efficace. La sfida è europea» Corriere della Sera

E di agire concretamente sulle cause della migrazione e offrire ai migranti alternative legali ai loro progetti ... A questo proposito, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha incontrato per un ...E possiamo e dobbiamo confidare, secondo personali preferenze, in Meloni o in Salvini per vedere l'Italia procedere nelle difficoltà, superandole come può e sa, per merito soprattutto dei suoi ...