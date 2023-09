Migranti liberati | il tunisino ringrazia il giudice | Farò valere le mie richieste

(Di sabato 30 settembre 2023) "Sono molto felice, posso finalmente farle mie", dice uno deiper i quali il tribunale di Catania ha disposto il non trattenimento nel centro di Pozzallo

"Sono molto felice, posso finalmente far valere le mie richieste" , dice uno dei Migranti per i quali il tribunale di Catania ha disposto il non ...

" Ringrazio Dio e il giudice, posso finalmente far valere le mie richieste ". Il migrante tunisino per il quale il tribunale di Catania ha disposto il non trattenimento nel centro di Modica - Pozzallo ...Tredal centro di Pozzallo. Il tribunale di Catania ha annullato le misure che trattenevano trerichiedenti asilo nel centro di Pozzallo. Il governo annuncia ricorso e accusa i ...

Migranti liberati, il tunisino ringrazia il giudice: "Farò valere le mie ... ilGiornale.it

Migranti liberati, il Viminale ricorrerà contro la decisione del tribunale di Catania Giornale di Sicilia

Dietro ai vincitori e leader in campionato si sono piazzate le due Lamborghini Huracan condotte rispettivamente dalla coppia inseguitrice in classifica generale, il padovano Mattia Michelotto e il ...Il r ecente decreto del Govern o secondo il quale il richiedente asilo deve versare una garanzia di 5000 euro per evitare di essere trattenuto nel Cpr è illegittimo. Lo ha stabilito il giudice di ...