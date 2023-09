Migranti | Foti-Malan FdI | ' Scholz rafforza controlli? Dimostra sinistra imbarazzante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set (Adnkronos) - "Oggi il cancelliere tedescoha annunciato che la Germania rafforzerà iai propri confini per fermare il flusso diillegali che arrivano da Polonia, Austria, e Repubblica Ceca. Si tratta dello stesso cancelliere, alla guida di una maggioranza socialista e di estrema, che si vanta di finanziare le ONG per trasportarein Italia. È l'ennesimazione di quanto lasia ipocrita e". Lo dicono i capigruppo in Parlamento di FdI Tommasoe Lucio. "E allo stesso tempo attesta quanto la linea politica portata avanti dal presidente Meloni sia quella giusta: bloccare le partenze e coinvolgere i partner europei e ...