Migranti | Fidanza Fdi-Ecr | ' che direbbe Scholz se Italia finanziasse Ong ai confini tedeschi?'

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Ora che il cancelliereha annunciato l'intensificazione dei controlli alle frontiere con Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera per limitare il numero dei richiedenti asilo, viene da chiedersi come la prenderebbe il governo tedesco se quellono decidesse domattina di erogare generosi finanziamenti a Ong incaricate di forzare quei blocchi per far entrare migliaia di". È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d'-Ecr al Parlamento Europeo, Carlo. "E viene anche da chiedersi dove sia finita l'indignazione pelosa della sinistrana, sempre pronta a gridare alla disumanità ogni qual volta un governo conservatore prova a contenere l'immigrazione irregolare e oggi ovviamente muta di fronte alle ...