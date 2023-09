Migranti e confini | il sondaggio che spaventa la sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 30 settembre 2023) Il fenomeno migratorio è di nuovo al centro del dibattito pubblico. Secondo un recentecondotto da Demos per La Repubblica, l’immigrazione torna ad essere il principale motivo di preoccupazione per i cittadini italiani dopo tre anni in cui è il tema migratorio è stato eclissato da altre emergenze (il Covid prima, il conflitto russo-ucraino poi). I numeri delIl 45 per cento degli intervistati considera i clandestini “un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone”. Si tratta della quota più alta dal 2007, quando la percentuale arrivò a sfiorare il 51 per cento – all’indomani dell’efferato omicidio di Giovanna Reggiani, moglie di un capitano di vascello della Marina militare che è stata barbaramente violentata e uccisa da un nomade a Tor di Quinto, nella periferia nord della Capitale. Gli editoriali di Repubblica ...