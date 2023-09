Migranti | controffensiva Meloni per smascherare i tedeschi

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) Affrontare il dossiercon serietà, concretezza e velocità: è questa la posizione comune dei Paesi del Med9, riuniti a Malta, in un momento di forte pressione migratoria, e illustrato dalla presidente del Consiglio, Giorgia, a margine dell'incontro e di un trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Ma c'è anche un convitato di pietra: la Germania, alla quale la premier non risparmia una frecciata per la questione dei finanziamenti alle Ong: «Io capisco la posizione del governo tedesco, ma se loro vogliono tornare indietro sulle regole delle Ong, allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell'accoglienza deiche vengono trasportati sulla nave di una Ong è quello della bandiera della nave. Non si può ...