Migrante partorisce dopo arrivo Geo Barents a Brindisi e muore | neonata sta bene

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 settembre 2023) La bimba pesa due chili e 900 grammi, si alimenta regolarmente e non ha bisogno di ossigeno Unaarrivata acon la nave Geo(dell’Organizzazione non governativa Medici senza frontiere) è morta pochi giorniaver dato alla luce una bambina. La piccola, ricoverata in buone condizioni nell’Utin (unità di terapia intensivale) dell’ospedale ‘Perrino’, si chiama Kone Airon: il nome le è stato dato dalla mamma, che ha fatto in tempo ad abbracciarla prima del suo peggioramento. “La bimba – spiega la Asl di– ha 9 giorni di vita, pesa due chili e 900 grammi, si alimenta regolarmente e non ha bisogno di ossigeno. Il decorso è quindi regolare e sarà dimessa appena possibile. Come da protocollo è stata subito affidata ai Servizi sociali del Comune di ...