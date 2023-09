Metti un Lautaro nel motore | entra | segna quattro gol e riporta l’Inter in testa col Milan

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023)unnel. E Inzaghi lo ha messo. Al minuto 55 di Salernitana-Inter, sullo 0-0, con i nerazzurri un po’ appannati, che non sembravano aver l’energia per vincere la partita.e cambia tutto. Prima uno scavetto su Ochoa su un cross basso da sinistra. E poi un tiro di destro su cross da destra di Barella. In mezzo, una palla persa a metà campo con pareggio della Salernitana però annullato per fuorigioco. Nel finale anche un rigore da fermo e uno in movimento. Salernitana-Inter 0-4. A Sky dicono che è il primo calciatore della storia della Serie A aregol da subto. Alla fine ha fatto tuttoMartinez.raggiunge ilin ...