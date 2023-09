Meteo | Giuliacci rivela quando arriva il freddo | la data da segnare sul calendario

Leggi su tvzap

(Di sabato 30 settembre 2023) SOCIAL. Il caldo anomalo sembra essere ben saldo sulla nostra Penisola, e il suo addio sembra essere ancora lontano. Secondo le proiezioni pubblicate su.it, le temperature rimarranno persistentemente al di sopra della media in quasi tutte le regioni d’Italia. Questo fenomeno è reso possibile dall’anticiclone africano, che continua a garantire stabilità da nord a sud. Un cielo sereno o poco nuvoloso ci accompagnerà per tutto il weekend e almeno fino a metà della prossima settimana. Tuttavia, lo staffrologico del col. Marioè in grado di svelare lain cui questa insolita ondi calore finalmente cederà il passo. LEGGI ANCHE: Paolo Fox, l’oroscopo di Ottobre 2023: brutte notizie per questo segno zodiacale LEGGI ANCHE: Napoli, cosa succede se ...