Messina-Avellino | i convocati Pazienza | cinque le assenze

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, previsto per la sesta giornata del campionato di serie C, girone C, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek; Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 33 Pezzella; Attaccanti: 8 Varela, 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj. REPORT Luca Falbo sta proseguendo il programma di riabilitazione per recuperare dall’infortunio al terzo medio del bicipite femorale destro. Jacopo Dall’Oglio ha avviato il programma di riabilitazione per recuperare dall’infortunio al capo lungo dell’adduttore destro. Sonny D’Angelo ha continuato il programma di ...