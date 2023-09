Meloni | tornano i timori di un “complotto”” |  “Vogliono un governo tecnico | ma non cadrò”

(Di sabato 30 settembre 2023) La presidente del Consiglio contro chi vuole logorare il suo esecutivo: «Se andrà male sarà per colpa nostra, solo per qualcosa di concreto»

Meloni , tornano sui social gli “Appunti di Giorgia” : il programma in cui la premier aggiorna il Paese in merito agli ultimi argomenti che sono stato ...

Secondo Annalisa Cuzzocrea , nei palazzi romani in queste ore gira un detto: Giorgiaed Elly Schlein 'vivranno insieme o insieme cadranno'. Mentre il direttore della Stampa ...(non)Il governoha rafforzato il taglio già previsto dal governo Draghi, spostando dai lavoratori ... Lotto, le concessioniin gara Con la legge di Bilancio 2023 le concessioni per i giochi, ...

Le tende degli studenti tornano sotto la Minerva: Resteremo finché ... Fanpage.it

Tornano gli studenti in tenda: riparte la protesta contro il caro affitti Domani

In altre parole, quello che Meloni ha ribattezzato il “piano Mattei” per l’Africa: un partenariato «non predatorio» che favorisca lo sviluppo e offra un’alternativa all’immigrazione illegale. Non è un ...“La preoccupazione” sullo spread “la vedo solo nei desideri di chi immagina che un governo democraticamente eletto, che ha una maggioranza forte, debba andare a casa per essere sostituito da un govern ...