Medicina | disturbi venosi | flebologi a confronto su trattamenti e gestione pazienti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Nuove tecniche di intervento, studi sulle patologie venose, comprese l'insufficienza venosa, e quelle ostruttive e arteriose che possono aumentare significativamente il rischio cardiovascolare. Sono stati questi i temi principali su cui si sono confrontati gli specialisti della Società italiana di flebolinfologia (Sifl), in occasione del XXXII Congresso nazionale Sifl appena concluso all'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), dopo una tre giorni di lavori organizzata insieme agli specialisti dell'Unità di Chirurgia vascolare ed endovascolare dell'Istituto. "L'attività del flebologo non è distante da quella dell'angiologo - afferma Enrico Cappello, responsabile della Chirurgia endovascolare di Neuromed - Questi colleghi non gestiscono soltanto il problema venoso in senso stretto, ma ancheche hanno patologie arteriose e quindi ...