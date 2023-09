(Di sabato 30 settembre 2023) L'sisenza paure "all'" e costruisca una societa' dove tutti abbiano "pari dignita'". Da Castelporziano, la splendida tenuta presidenziale alle porte di Roma, Sergio...

L’Italia ha perso un importante testimone della sua storia repubblicana. Giorgio Napolitano , ex presidente della Repubblica, è morto ieri a Roma ...

Le condoglianze che non t’aspetti arrivano da Mosca, non nella sostanza ma nella forma. Le parole pronunciate da Vladimir Putin sono quelle rivolte ...

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato "di tenere in grande considerazione lo sviluppo delle relazioni Cina - Italia " e di essere " pronto a ...

... Sergiolancia un appello ad aprire i cuori verso chi viene percepito diverso ricordando quanto questo possa essere in realta' un valore aggiunto per l'. 30 settembre 2023... precede Sergio, con 1577 citazioni. L'attuale inquilino del Quirinale ha sferzato il ... Luciano Spalletti, dal Napoli campione d'all'esordio in veste di commissario tecnico degli ...

Mattarella: 'L'Italia si apra all'inclusione' Agenzia ANSA

Mattarella: "Italia si apra all'inclusione" Tiscali Notizie

Il messaggio del presidente della Repubblica: “Centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise dalle truppe naziste, con la complicità di ...L'Italia si apra senza paure "all'inclusione" e costruisca una societa' dove tutti abbiano "pari dignita'". Da Castelporziano, la splendida tenuta presidenziale alle porte di Roma, Sergio Mattarella ...