Massimo Giletti Rai1 | programma prima serata al posto di Fabio Fazio

Massimo Giletti torna in Rai? È una vera e propria bomba quella sganciata da Alberto Dandolo su Oggi. Secondo il settimanale Giletti sarebbe salito ...

Che fine ha fatto Massimo Giletti ? L'ultimo avvistamento televisivo risale a prima di Pasqua, quando il conduttore andava ancora in onda con il suo ...

Dopo tanto parlare finalmente la conferma: Massimo Giletti tornerà in Rai! Nel 2024 dirà addio a Non è l’Arena e approderà in nuovo studio: ma dove ...