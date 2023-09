Marrageddon | attese oltre 50mila persone a Napoli | scatta il piano traffico

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa per il mega concerto di Marracash all’Ippodromo di Agnano. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 30 settembre, con inizio alle ore 16,30. Dopo il tutto esaurito al concerto di Milano, il festival rap del cantautore siciliano arriva aper una seconda data anch’essa sold out. Saranno 55.000 gli spettatori che si raduneranno nella location partenopea. Due show che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, unendo Milano ein una grande festa, mai vista in Italia, che conta in totale 140.000 presenze. Ospiti dell’evento Madame, Geolier e Lazza, Ernia, Nayt, e il Santeria Set con Guè che si alterneranno sul palco per un evento unico che sarà presidiato dacento agenti. Per l’occasione, infatti, il Comune di ...