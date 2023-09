Marchegiani | «Inter | le differenze tra Onana e Sommer»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Luca, ex portiere e oggi commentatore tv, analizza la situazione didopo la sconfitta dell’facendo un paragone conLuca, ex portiere e oggi commentatore tv, analizza la situazione didopo la sconfitta dell’in casa con il Sassuolo, dove lo svizzero so è macchiato di un errore grave sul gol dell’1-1. Le sue parole al Corriere dello Sport: QUANTO CONTA UIN PORTIERE PER LO SCUDETTO – «Parecchio. In genere nelle squadre di alta classifica, subendo pochi tiri, ogni errore si paga caro». PASSAGGIO DA– «A me lo svizzero piace, lo seguo da sempre. Ha talento, reattività e lettura di gioco. Certo, rispetto apreta il ruolo in ...