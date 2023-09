Manovra | Schlein | ' non accetteremo altri tagli alla Sanità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Ci avviciniamodiscussione sullae per noi la priorità è la difesa dellapubblica perché è in estrema difficoltà. Si stannoando i servizi alle persone e allungando i tempi di attesa. Occorre togliere i limiti alle assunzioni che lasciano i reparti in difficoltà. Il dirittosalute è fondamentale e non". Così la leader del Pd, Elly, a Palermo, a margine del congresso nazionale di Area.