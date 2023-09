Manchester Ko | in Premier cadono sia il City che lo United

(Di sabato 30 settembre 2023) Giornata No inLeague per le due squadre di. Infatti nei rispettivi impegni della settimana giornata hanno perso sia ilche lo. I campioni d'Europa, senza lo ...

Giornata No inLeague per le due squadre di. Infatti nei rispettivi impegni della settimana giornata hanno perso sia il City che lo United. I campioni d'Europa, senza lo squalificato Rodri e gli ...Era la squadra più in forma dellaLeague e oggi arriva una sonora sconfitta. Il Brighton di ...serie inglese visto che dopo sei vittorie arriva anche il clamoroso passo falso del...

Premier League, il Manchester City perde col Wolves: Arsenal e Tottenham a -1 Sky Sport

Manchester City ko anche in Premier League, vince 2-1 il ... Eurosport IT

Giornata No in Premier League per le due squadre di Manchester. Infatti nei rispettivi impegni della settimana giornata hanno perso sia il City che lo United. I campioni d'Europa, senza lo ...Seconda sconfitta di fila per il Manchester City di Guardiola: dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Newcatle, i Citizens cadono anche in campionato, a sorpresa, contro il Wolverhampton.