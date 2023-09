Mamma single disperata è costretta a fare una scelta terribile | Ho dovuto togliere l' apparecchio alla mia bambina

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi Notizie La dura vita delle mamme: un quotidiano grattacapo per arrivare a fine mese Le mammenon la passano certo liscia. Sfida dopo sfida, la vita si fa sempre più complicata a causa dell'aumento delle spese e del costo della vita. Una di loro, Tiffany Barker,residente negli USA, ha deciso di svelare la sua condizione in un video su TikTok, mostrando quanto sia insostenibile la situazione. Tiffany rivela nel video di dover sborsare quasi 3mila dollari al mese solo per le cure dei suoi due figli. Questa somma, che potrebbe sembrare esagerata, è solo una delle innumerevoli spese che unadeve affrontare ogni mese. Tra generi alimentari, affitto, e altre spese quotidiane, arrivare a fine mese senza troppi sacrifici diventa un'impresa ...

“In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto ...

Leggi Anche Chiara Maci e Filippo La Mantia, a Palermo il battesimo di Andrea 'In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna ...

“In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi quasi in colpa per qualcosa“, ...

... dove è stato girato lo spot, è un noto meeting point per: verso l'ora di cena se giri con ... Invece il figlio trap è più comodo: allaregala la casa, al papà se non è già morto in un ...... "Bisogna giustificarsi per essere monogenitore" L'imbarazzo in questura Chiara MaciI commenti dei follower 'In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna ...

Chiara Maci: "In questura mi sono dovuta giustificare per essere una mamma single" TGCOM

Chiara Maci: “Io mamma single, in questura con le lacrime agli occhi” Donna Moderna

Una mamma single vuole provvedere per la figlia, ma le spese che deve affrontare quotidianamente sono sempre maggiori a causa dell'inflazione e dell'aumento del costo ...La giornalista: «Sognavo la lirica e cantavo nei pianobar. La mattina porto a scuola tre bambine e due cani: la gente ci vede passare e sorride, non so se per compassione o per simpatia» ...