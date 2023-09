Malattie cardiovascolari | fino a lunedì 2 ottobre a Villa Fiorita di Capua visite gratuite

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 30 settembre 2023). Porte aperte alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle2, adi. Nell’ambito della H-OPEN WEEK 2023, giunta quest’anno alla ottava edizione e promossa da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, la Casa di Curana che, per il terzo biennio consecutivo, è stata insignita dei 2 Bollini Rosa, effettueràe consulenzeper le pazienti ed i pazienti nella branca della cardiologia. Gli specialisti in chirurgia vascolare Vincenzo Aversano, responsabile dell’ambulatorio in Angiologia, e in cardiologia Frank Sam Cammuso, responsabile del reparto di Medicina Generale sempre della clinica ...