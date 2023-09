Magneti Marelli | Calenda incontra i lavoratori | ma loro se ne vanno

Al presidio degli operai della Magneti Marelli di Crevalcore, Carlo Calenda non è ospite gradito. Ai lavoratori, rappresentanti da Cgil e Fiom , non ...

"Mi pare di capire che non ci sia interesse al confronto. Perché qui si sta consumando una crisi cominciata nel 2018". Il leader di Azione è arrivato poco prima di mezzogiorno alladi Crevalcore, nel bolognese, a pochi giorni dall'annuncio di chiusura da parte del fondo Kkr. Una crisi - dice Carlo Calenda - che non si combatte davanti ai cancelli perché ha radici ...È finito ancora prima di cominciare l'incontro tra Carlo Calenda e gli operai e i delegati del sindacato , in presidio davanti allo stabilimento delladi Crevalcore, in provincia di Bologna, dopo l'annuncio del fondo americano Kkr di chiudere lo stabilimento in cui lavorano 229 persone. I lavoratori infatti non hanno voluto parlare ...

Perché qui si sta consumando una crisi cominciata nel 2018". Il leader di Azione è arrivato poco prima di mezzogiorno alla Magneti Marelli di Crevalcore, nel bolognese, a pochi giorni dall'annuncio di ...(LaPresse) Carlo Calenda è andato a Crevalcore, in provincia di Bologna, dove l'azienda Magneti Marelli ha deciso di chiudere lo stabilimento.