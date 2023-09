Mafia | Schlein | ' bisogna rincorrerla sul suo profitto e su intrecci economici'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Mentre siamo tutti angosciati per la drammatica situazione dei roghi e degli aeroporti in Sicilia , Regione che sconta ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Mentre siamo tutti angosciati per la drammatica situazione dei roghi e degli aeroporti in Sicilia , Regione che sconta ...

"Mi hanno colpito le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato come Paolo Borsellino e gli altri servitori dello Stato abbiano dimostrato ...

"Dovremmo innalzare presidi di legalità e contrasto alle mafie in ogni loro forma, non dovremmo abbassarli come fa il governo Meloni con le sue ...