Maccarani ammonita per “eccessivo affetto” Jury Chechi | “Rimango perplesso”

(Di sabato 30 settembre 2023) “Prendo atto dell’indagine e ho assolutamente fiducia nella procura federale che l’ha svolta. Scopro che c’è un nuovo reato, l’eccesso di, di cui non avevo mai sentito parlare ma evidentemente c’è. E non lo dico io”. No, non lo dice, che sentiamo per un parere sulla sentenza in merito al processo all’allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica Emanuelae alla sua vice, Olga Tishina, nato dall’inchiesta dopo le denunce delle ex Farfalle Anna Basta e Nina Corradini. Lo dice il collegio del tribunale federale, presieduto da Marco Leoni, che ieri ha emesso il verdetto sportivo, in attesa che invece la giustizia ordinaria faccia il suo corso. La perplessità sulla sentenzae Tishina erano a processo sportivo per “aver adottato metodi di allenamento non conformi ...