“Ma dove andate?” Calenda costretto a rincorrere gli operai

(Di sabato 30 settembre 2023) Che peccato, Carlo. Che peccato. Perché stavolta l’ex ministro avrebbe anche le sue ragioni, ma il risultato mediatico dell’odierno blitz contro la Cgil, la Fiom e Landini rischia di ritorcerglisi contro. Riassumiamo brevemente. Il leader di Azione oggi è andato a Crevalcore, in Emilia Romagna, per incontrare i lavoratori della Marelli che da giorni protestano contro la chiusura dello stabilimento. Carletto voleva dir loro la seguente cosa: “La verità sull’automotive in Italia e sulla connivenza di una parte del sindacato con la famiglia Elkann“. Una battaglia dettata dalla convinzione che “un Paese ha bisogno di un sindacato forte e un sindacato forte è un sindacato indipendente”. Le sue accuse Carletto le aveva messe nero su bianco in un post su Facebook: “Da ILVA a Alitalia. Da Magneti Marelli a FCA. C’è in Italia un’alleanza tra populismo sindacale e ...

(LaPresse) Carlo Calenda è andato a Crevalcore, in provincia di Bologna, dove l'azienda Magneti Marelli ha deciso di chiudere lo stabilimento.