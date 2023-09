Lutto a Made in Sud | è morto a Frank Carpentieri | le cause del decesso

(Di sabato 30 settembre 2023) Il mondo dello spettacolo e della musica piange la morte di, storico deejay diin Sud, comedy show che è andato in onda anche su Rai Due. A solo 47 anni, combatteva contro una malattia che l’aveva preso già da diversi anni. Si vocifera che la causa del suosia stata un tumore ai polmoni. Collaboratore storico di Alessandro Siani, il musicista napoletano nella sua carriera aveva collaborato anche con artisti come Enzo Avitabile, Subsonica, Clementino e Rocco Hunt.in Sud: addio aUna lunga carriera iniziata da giovanissimo tra locali e teatro. E’ così cheha mosso i primi passi verso il successo. Molti lo ricordano negli spettacoli di Alessandro Siani, a cui deve ...

Lutto per Made in Sud: amato musicista e autore è amore a seguito di una lunga malattia con cui combatteva da tempo. L’annuncio arriva venerdì 29 ...

Un gravissimo lutto ha colpito il cast di ‘ Made in Sud’: la notizia è rimbalzata sui social network. Aveva 47 anni Un lutto che non ha colpito ...

Addio a Frank Carpentieri . Era un dj, musicista, producer, diventato noto per essere stato tra i protagonisti in console del programma di successo ...

La7.it -nel mondo della musica per l'annuncio della scomparsa di Frank Carpentieri , musicista noto anche per la sua partecipazione come dj al programma " Benvenuti al Sud " e per le ......essere l'autore di tutte le musiche diin Sud , nota trasmissione comica di Rai 2. Il musicista, molto apprezzato nell'ambiente, era malato da tempo. Ripercorriamo insieme la sua carriera....

Lutto a Made in Sud, è morto Frank Carpentieri: il dj e musicista aveva 47 anni Today.it

Lutto a Made in Sud: è morto a 47 anni Frank Carpentieri Corriere dello Sport

Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attrice torinese Ketty Roselli si è spenta a Roma, all'età di 51 anni, al termine di una lunga malattia contro la quale stava lottando da tempo. L'annuncio su ...L'attrice Ketty Roselli è morta all'età di 51 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio sui suoi profili social: "È partita per il suo nuovo viaggio" ...