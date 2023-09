L’unica strada è la disciplina di bilancio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 30 settembre 2023) In merito all’articolo “È più grave la crisi del debito dello spot di Esselunga”, pubblicato su queste pagine da Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, mi permetto di sottolineare alcuni aspetti particolarmente critici. In primis, la tesi secondo cui il nostro debito, pur gigantesco, costituendo una piccola frazione di quello globale, ci consentirebbe di non tener conto degli umori dei cosiddetti mercati (mercati che per la cronaca rappresentano una moltitudine sparsa di soggetti, compresi i piccoli risparmiatori italiani). Si tratta a mio avviso di una tesi assai suggestiva che, in un certo qual modo, risulta speculare a quella, sempre sostenuta dai fautori della moneta facile, secondo cui siamo troppo grandi, in Europa, per fallire. A tale proposito vorrei ricordare che l’Argentina fece default nei primi anni 2000 con un debito pubblico che era circa un ventesimo di quello Italiano ...