L’ultima suggestione finanziaria Passeggeri a dieta forzata per far guadagnare di più le compagnie aeree

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Petrolio che sale e regole ambientali che stringono. Tale è la voglia di ridurre consumi ed emissioni (edi più) per leche ormai si fanno anche i calcoli più fantasiosi. Tra questi anche quello sui benefici economici che apporterebbe ai vettori la diffusione dei nuovi ritrovati farmacologici per la perdita di peso, come Ozempic (per il trattamento di obesità e diabete) e altri medicinali simili. In un rapporto redatto da analisti finanziari si stima ad esempio che la statunitense United Airlines risparmierebbe 80 milioni di dollari all’anno se il peso medio deidiminuisse di 10 libbre (4,5 kg). Naturalmente più un aereo pesa più consuma e più Co2 emette. Mezza tonnellata per un centinaio diè qualcosa che inizia a farsi sentire se si pensa che nel corso ...