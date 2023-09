L' ulcera peptica | il problema di salute di Fedez C' è un collegamento con l' operazione al pancreas?

(Di sabato 30 settembre 2023) "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio". Così ieri seraha voluto tranquillizzare i follower dopo le notizie sul ricovero circolate in giornata. Quindi il ringraziamento al personale medico "che mi ha letteralmente salvato la vita" all'ospedale Fatebenefratelli. A far...

Bruce Springsteen ha “la malattia dell’ulcera peptica” e per questo è stato costretto a cancellare tutti i suoi concerti in programma nel mese di ...

A far arrivare il rapper nel Pronto soccorso del presidio dell'Asst Fbf - Sacco di Milano sono state delle manifestazioni cliniche possibili in presenza di 'un'- illustra Falconi - un'...A far arrivare il rapper nel Pronto soccorso del presidio dell'Asst Fbf - Sacco di Milano sono state delle manifestazioni cliniche possibili in presenza di 'un'- illustra Falconi - un'...

Ulcera: cos'è, cause, cure e diagnosi La Gazzetta dello Sport

L'emorragia interna di Fedez per due ulcere: cos'è e quali sono le ... Fanpage.it

Fedez è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna. Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper sui social, nella serata di venerdì 29 ...Fedez ha trascorso una notte tranquilla all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano dopo il ricovero per un’ulcera sanguinante. Il rapper ...