Luke Donald orgoglioso del team Europe | “Una giornata storica”

(Di sabato 30 settembre 2023) Quella di ieri è stata di sicuro unada ricordare per il golfo, considerato che ilmai si era trovato così avanti dopo la prima serie di sfide. Al 4-0 della mattinata infatti si sono aggiunti i tre pareggi ed un successo del pomeriggio che hanno portato il distacco sulUSA sul 6½-1½. Nel post gara il capitano delha parlato ai canali ufficiali della Ryder Cup e ha commentato le performance della. Bisogna mantenere alta l’attenzione ed evitare gli errori per preservare il vantaggio.: “E’ stata una, ma noi vogliamo renderla una settimana” Crediti foto: ...

“Se mi tatuerò in caso di vittoria della Ryder Cup come fece Thomas Bjorn nel 2018? Non lo garantisco e la squadra non me l’ha nemmeno chiesto. Non ...

Manca poco all’inizio della Ryder Cup che dal 29 settembre al 1° ottobre si gioca per la prima volta in Italia, nel Marco Simone Golf & Country ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:34 Match 3. NON SBAGLIA ROSE! Boato del pubblico. L’ Europa vince anche nei fourballs pomeridiani, ...

Giornata epocale, quella dell’Europa in Ryder Cup 2023 . 6,5-1,5, nessun match perso, costringere gli USA alla prima volta assoluta senz’aver vinto ...

La squadra capitanata dafa 4 su 4 al mattino con i foursome: non era mai successo prima. Nel pomeriggio gli Stati Uniti devono accontentarsi di tre pareggi. Sabato la 2giornata, ancora ...Il capitano del Team Europe,, ha commentato la prima giornata della Ryder Cup 2023 in corso di svolgimento a Roma con la sua squadra in vantaggio sugli americani : ' E' un inizio incredibile, un giorno storico , ma ...

Giornata epocale, quella dell'Europa in Ryder Cup 2023. 6,5-1,5, nessun match perso, costringere gli USA alla prima volta assoluta senz'aver vinto neanche un confronto nel primo giorno. Sono segnali d ...Tutto esaurito al Marco Simone Golf & Country Club, dove la squadra condotta da Luke Donald è in vantaggio per 6,5 a 1,5 sul Team Usa dopo la prima giornata di gara. Tifo da stadio, tra spettacolo e d ...